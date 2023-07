Dalle 10 alle 18

Domani, sabato 15 luglio, sarà una giornata difficile per i viaggiatori che hanno previsto di prendere un volo dagli aeroporti italiani. È stato annunciato, infatti, uno sciopero nazionale nel settore del trasporto aereo, con pesanti ripercussioni considerando il periodo delle vacanze e le partenze in corso.

Orari dello sciopero e impatti sui voli

Lo sciopero riguarderà le fasce orarie dalle 10 alle 18, ma i ritardi e le cancellazioni saranno inevitabili per tutti i voli della giornata. In particolare, dalle 12 alle 16 i piloti della compagnia Malta Air, operante per conto di Ryanair, si fermeranno. Tuttavia, non saranno gli unici a scioperare. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl hanno confermato lo stop dalle 10 alle 18 per i lavoratori dell’handling aeroportuale, mentre i piloti e gli assistenti di volo aderenti alla Filt Cgil della compagnia Vueling sciopereranno dalle 10 alle 18.

Disagi per i passeggeri e intervento di Ita

A causa dello sciopero, la compagnia Ita ha annunciato la cancellazione di 133 voli nazionali e internazionali. Tuttavia, Ita ha assicurato di aver attivato un piano straordinario per ridurre i disagi dei passeggeri, cercando di riprenotare il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili. Secondo la compagnia, il 40% dei passeggeri riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero.

Intervento del ministro dei Trasporti e appello al buon senso

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato di aver convocato un tavolo per la prossima settimana tra aziende e lavoratori per discutere della situazione. Ha sottolineato che è necessario recuperare anni di arretrati sui contratti e sui cantieri. Salvini ha, inoltre, fatto appello al buon senso per ridurre spontaneamente la fascia oraria dello sciopero, poiché questa è una stagione straordinaria che non può essere rovinata da continui scioperi, a beneficio degli italiani e dei numerosi turisti che stanno arrivando e arriveranno in estate.