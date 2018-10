La storia

Imprenditore originario di Palermo ritrovato in Scozia dopo oltre un mese di ricerca con la motivazione di “aver perso” la memoria. E’ la storia ancora tutta da chiarire che ha coinvolto il 52enne Salvatore Mannino. Una storia approdata anche all’attenzione della trasmissione “Chi l’ha visto”„

Era scomparso da Lajatico, nel Pisano, lo scorso 19 settembre ed è stato identificato dopo un mese a Edimburgo, in Scozia. La sua perdita di memoria gli avrebbe totalmente cancellato la consapevolezza circa la sua identità. A darne notizia l’avvocato di famiglia, Ivo Gronchi, intervenuto durante una puntata della trasmissione di Rai 3 “Chi lo ha visto?” che si era occupata del caso.

L’ultima volta che lo moglie lo aveva visto, era uscito da casa per accompagnare i figli a scuola. La sera, non vedendolo rientrare a casa al solito orario, la moglie ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. Al centro anche tutta una serie di dettagli poco chiari come un bigliettino lasciato dall’imprenditore con un messaggio in codice che il figlio maggiore ha decodificato associando ogni numero scritto dal padre a una lettera: “Perdonami, scusa”.