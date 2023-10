A Roma

Tragico incidente stradale a Roma, nella zona di Palestrina, nella serata di ieri, martedì 10 ottobre, intorno alle 22.30: due auto si sono scontrate in via Provinciale Carchitti.

Il bilancio è di due morti e tre feriti, di cui due bambini sono in gravi condizioni.

In totale, sei le persone coinvolte, di cui due bambini di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso negli ospedali San Camillo e Gemelli. Come scritto, due le vittime e un’altra persona è rimasta ferita lievemente.

Le vittime

A perdere la vita sono stati moglie e marito, Alessandra Corradi di 37 anni e Maurizio Ponzo di 38, i genitori dei due bambini feriti. L’uomo era lo chef del ristorante Il Giardino di Zagarolo, alle porte di Roma.

La ricostruzione

Un’Audi 6, con a bordo, due persone, ha invaso la carreggiata opposta, impattando frontalmente con una Renault a bordo della famiglia di quattro persone. Le vetture sono state sequestrate e le salme messe a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia.

Si è già appreso che sono risultati positivi all’alcool test i due uomini di 35 e 44 anni che erano a bordo dell’Audi. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica e accertare chi dei due uomini fosse alla guida.

La procura della Repubblica di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.