La decisione

Il Senato, con 150 si’, 121 no e 4 astenuti, ha approvato le conclusioni della Giunta per le

elezioni di Palazzo Madama sul seggio vacante in Sicilia, che spetterebbe al M5S ma che non aveva abbastanza candidati in Regione.

La Giunta ha quindi deciso di assegnare il seggio in Senato al primo dei non eletti fra i Cinque Stelle che hanno corso in Umbria.