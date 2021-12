Cosa rischia chi viene beccato senza mascherina nelle vie dello shopping natalizio

Guai a chi non indossa la mascherina all’aperto nelle vie dello shopping.

In vigore da oggi o presto molte ordinanze cittadine.

Cosa prevede il decreto legge 25 marzo del 2020.

Obbligatorio indossare la mascherina all’aperto, soprattutto nelle vie dello shopping natalizio. Succede in Sicilia e a Milano da oggi, lunedì 27 dicembre. A Roma dal 4 dicembre, dopo l’ordinanza di ieri del sindaco Roberto Gualtieri. A Torino da giovedì 2.

Quanto rischia di dover pagare chi viene beccato senza mascherina?

Ebbene, a Milano, la multa può andare da 280 euro, se pagata entro 5 giorni; 400 se si paga entro 60; fino a 3mila euro. Il sindaco Beppe Sala ha così commentato: “Credo sia qualcosa di necessario in questo momento, ma che alla fine non penalizza nessuno. Non è che sia un grande sacrificio: siamo tutti abituati, ma in questo momento la prudenza deve tornare ad essere forte”.

A Torino, invece, la sanzione amministrativa parte da 400 euro fino ad arrivare a 1000 euro, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19. Al personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia il compito di controllare sull’ottemperanza dell’ordinanza. Anche a Roma la forbice della sanzione è tra 400 e 1000 euro. E, per curiosità, lo stesso è stato disposto a Monza. Ad Alessandria, invece, ancora più severi: da 400 a 3.000 euro.

In Sicilia, infine, come sappiamo, l’entità della multa va da 280 euro al raddoppio in caso di recidiva. Stessa somma in caso di assembramento. Anche nell’Isola i titolati a controllare sono le forze di polizia nazionali e locali.

Cosa dice il Decreto – Legge del 25 marzo 2020

Comunque sia, prescindendo dalle differenze tra città e città, l’articolo di riferimento è il 4, comma 1, del già citato decreto legge del 25 marzo 2020 che dice: