“Senza paracadute” il nuovo video di Giovanna D’Angi

Si intitola “Senza paracadute” (autore e compositore Raffaele Andrea Viscuso) il nuovo singolo di Giovanna D’Angi cantato in coppia con Luca Madonia, edito da Senza Dubbi srl. La canzone è stata scritta e prodotta da Raffaele Andrea Viscuso che si è avvalso della collaborazione di Denis Marino per gli arrangiamenti.

All’ascolto, “Senza paracadute”, si rivela variegato ed eclettico, in cui convivono diversi arrangiamenti e generi: il rock, l’elettronica, ma anche il soul, il cantautorato e perfino il tango argentino; un lavoro pieno di prestigiose collaborazioni, anche internazionali.

Il brano, come afferma la stessa artista, è “un inno alla positività ed un invito a credere in sé stessi e nei propri sogni”. Il testo di Senza paracadute, che è anche la “title track” dell’omonimo disco, esplora infatti i temi della forza interiore, del credere nei propri sogni indipendentemente da quello che pensano gli altri, del non mollare mai. In merito a tale argomento, l’autore, menziona anche una citazione del poeta e drammaturgo tedesco Goethe: “Qualunque cosa tu possa fare, o sognare di poter fare, incominciala. L’audacia ha in sé genio, potere e magia”

Ad impreziosire la canzone la presenza di Luca Madonia, cantautore con un meraviglioso percorso artistico decennale: dal nuovo rock dei Denovo (insieme al collega Mario Venuti) fino alle ultime produzioni che lo hanno visto collaborare con altri artisti quali Morgan, Patty Pravo, Carmen Consoli, Gianni Morandi, Franco Battiato solo per citarne alcuni.