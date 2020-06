Sergio Sylvestre ha spiegato perché si è bloccato durante l’inno

Redazione di

18/06/2020

L’inno prima della finale di Coppa italia è stato cantato ieri sera da Sergio Sylvestre, artista statunitense, noto per avere vinto la 15esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ieri, però, durante l’esibizione, il 29enne a un certo punto si è bloccato per qualche istante, come se avesse dimenticato una parte del testo. Inoltre, alla fine ha anche detto «No Justice, No Peace», riprendendo così lo slogan di Black Lives Matter, il movimento mondiale contro il razzismo, con tanto di pugno alzato. Tutto ciò ha suscitato molte polemiche e Sylvestre – sesto al Festival di Sanremo del 2017 – è stato bersagliato sui social media. Intervenuto su quanto successo, l’artista si è giustificato così: «Vedere uno stadio così vuoto e sentire questo eco fortissimo, mi sono bloccato perché mi veniva una tristezza molto forte».

L’inno prima della finale di Coppa italia è stato cantato ieri sera da Sergio Sylvestre, artista statunitense, noto per avere vinto la 15esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Ieri, però, durante l’esibizione, il 29enne a un certo punto si è bloccato per qualche istante, come se avesse dimenticato una parte del testo. Inoltre, alla fine ha anche detto «No Justice, No Peace», riprendendo così lo slogan di Black Lives Matter, il movimento mondiale contro il razzismo, con tanto di pugno alzato.

Tutto ciò ha suscitato molte polemiche e Sylvestre – sesto al Festival di Sanremo del 2017 – è stato bersagliato sui social media. Intervenuto su quanto successo, l’artista si è giustificato così: «Vedere uno stadio così vuoto e sentire questo eco fortissimo, mi sono bloccato perché mi veniva una tristezza molto forte».