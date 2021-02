Il duo francese mette la parola fine a una carriera di successi planetari

Si separano i Daft Punk dopo 28 anni

La notizia del giorno nel mondo della musica è senz’altro l’annuncio dello scioglimento dei Daft Punk. Il misterioso duo francese di musica elettronica, noto per mostrarsi in pubblico con i volti sempre celati da futuristici caschi, si separa dopo 28 anni ricchi di successi internazionali.

I Daft Punk si sciolgono dopo 28 anni

In particolare, la loro fama è esplosa a partire dal celeberrimo singolo ”Around the world” e dal suo iconico videoclip, pubblicati nel 1999. La decisione è stata comunicata attraverso un video in perfetto stile Daft Punk, pubblicato quest’oggi su YouTube e che vi riportiamo qui sotto.

Con loro ultimo Album Random Access Memories conquistano due Grammy al duo e agli ospiti Nile Rodgers e Pharrell Williams. È un passo indietro negli Anni Settanta, che ha anche l’effetto di riportare sulla scena uno dei protagonisti di quelli tempi, Giorgio Moroder, che da allora ha vissuto di rendita per qualche anno tra ospitate in discoteche ed eventi affollatissimi. Guardando al passato, gli unici ad aver unito in modo così intimo la macchina e l’uomo sono stati i Kraftwerk, che prima dei Daft Punk avevano saputo creare più che un suono: una visione, un mondo, un’esperienza.

Discografia