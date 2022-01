Cos'ha detto il sottosegretario di Stato alla Salute a DiMartedì

Pierpaolo Sileri, sottosegretario di Stato alla Salute, ospite di DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, si è rivolto duramente ai No Vax.

E ancora: “Questi criticano tutti il Green Pass, criticano il tampone, criticano il vaccino, però quando vengono in trasmissione ‘ce vengono’, in alcune trasmissioni viene chiesto il Green Pass o il tampone, quindi per venire in televisione e farsi vedere la regola viene rispettata”.

Sileri ha poi proseguito: “Ma state a casa! Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso”, rivolgendosi all’interlocutore, contrario al vaccino anti Covid-19.

Sileri ha anche affrontato il caso della deputata Sara Cunial, a cui ieri non è stato consentivo di votare per la Presidenza della Repubblica: “Fa quasi tenerezza, le regole rispettate dalla stragrande maggioranza degli italiani sono fondamentali per una democrazia. Gli italiani rispettano le regole anche per andare al bar. Le regole sono fondamentali per una democrazia, se non segui le regole, sei fuori dal sistema”.

A chi poi ha parlato di “Repubblica fondata sul Green Pass”, Sileri ha replicato: “Il Green Pass è stato introdotto il 1° luglio, poi il 6 agosto è stato rafforzato e questo ha portato ad un incremento delle vaccinazioni ad una quota che nessun altro Paese europeo all’epoca aveva. Questo ci ha protetti dalla quarta ondata. Il Green pass sarò rimodulato con l’andamento della pandemia fino alla sua scomparsa”.