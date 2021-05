Le parole del sottosegretario alla Salute

Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, a Rai News 24, ha affermato: «L’RT ha sicuramente un peso troppo alto, l’ho detto da tempo, e anche altri dei 21 parametri dovranno avere un peso minore. Ciò non significa toglierli: è evidente che se il virus circola tra i soggetti più giovani i contagi aumenteranno, ma se a questo non corrisponderà un aumento dei ricoveri allora la situazione è diversa. Attenzione: non vuol dire che non si muore anche a 40 anni, ma la probabilità di prendere la malattia in forma grave è molto molto più limitata che tra gli anziani».

Sileri ha poi detto che «sulla possibilità di togliere le mascherine quando avremo raggiunto i 30 milioni di vaccinati, ho osservato ciò che è avvenuto in altri Paesi, come Inghilterra e Israele: dopo la prima dose hai una buona risposta nei confronti del virus, quando hai fatto metà della popolazione italiana con almeno la prima dose osserverai quello che è successo negli altri Paesi, ovvero un calo drastico del numero dei morti, dei ricoveri. Con l’arrivo dell’estate e la vaccinazione che procede bene non vedo perché dobbiamo tenere la mascherina all’aperto e dove non c’è assembramento. La rimetto dove c’è assembramento».

«Aumenteranno invece i contagi, con la ripresa della mobilità – ha concluso Sileri – fra coloro che sono più giovani e non vaccinati: dobbiamo fare una campagna di comunicazione per portare la vaccinazione nella fascia d’età sotto i 30 anni, far capire ai giovani che la vaccinazione è importante perché protegge tutti».