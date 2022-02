L'annuncio del sottosegretario di Stato alla Salute

Pierpaolo Sileri, sottosegretario di Stato alla Salute, intervenendo a 24 Mattino su Radio 24, ha annunciato: “Senza dubbio siamo tutti stanchi della mascherina all’aperto, al chiuso invece dovrà rimanere. Ci sarà una transizione, ma poi le toglieremo anche al chiuso. Da metà febbraio così come riapriranno anche alcune attività, come le discoteche ad esempio, toglieremo quelle all’aperto di mascherine”.

Sileri ha aggiunto: “Nessuno ama le restrizioni. Sembra che ci siano due fazioni, chi vuole stringere e chi vuole il nulla, ma le restrizioni ci sono perché abbiamo avuto una grande circolazione del virus“.

“Abbiamo avuto una quarta ondata rafforzata da Omicron che ora sta dando meno problemi di un mese fa e progressivamente alcune restrizioni verranno tolte – ha proseguito Sileri – In merito alla rimozione del green pass, sarà una decisione che sarà presa sempre in base alla circolazione del virus, ma questa decisione non è imminente”.

“Io credo nella gradualità delle cose – haaggiunto il sottosegretario – Innanzi tutto osserviamo i numeri nel mese di febbraio, vediamo che le cose stanno andando bene, vediamo come procedono per il resto del mese. Continuiamo anche a vedere se arrivano altre varianti, dubito che ce ne possa essere una più veloce di questa”.

Infine, Sileri ha detto: “Ho letto anche io che qualcuno vorrebbe le mie dimissioni, credo che siano le solite chat, io grazie a Dio non uso chat. Grazie a Dio io sono poco virtuale e molto reale, le cose le dico in faccia”.