L'ex premier è al San Raffaele di Milano

Silvio Berlusconi è ricoverato da stamattina al San Raffaele di Milano dopo essere stato dimesso il 30 marzo scorso dallo stesso ospedale.

L’ex premier, leader di Forza Italia, 86 anni, è ricoverato in terapia intensiva cardiochirurgica per problemi polmonari.

Nuovo ricovero dopo cinque giorni

Si tratta di un nuovo ricovero per l’86enne leader di Forza Italia che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. In quell’occasione era stato ricoverato per dei controlli probabilmente legati a un episodio di aritmia. Durante quel primo periodi di ospedalizzazione era emerso anche che aveva dei forti dolori alla schiena.

Quel primo ricovero era durato quattro giorni, al termine dei quali Berlusconi era uscito sorridente a bordo di un’automobile da cui aveva salutato le telecamere con la mano.

Messaggi di auguri

Tra i primi a commentare il leader di Italia Viva, Matteo Renzi: “Faccio un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi, che è di nuovo ricoverato al San Raffaele”.