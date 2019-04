Clima instabile in Sicilia in vista anche per la giornata di domani. Le nuvole si alterneranno a schiarite per l’intero corso della settimana. A partire dal pomeriggio graduale peggioramento delle condizioni climatiche con sempre maggiori addensamenti nuvolosi

Temperature minime in aumento, massime stabili. Venti in prevalenza da SSO, tendenti a rinforzare da Scirocco sulla Sicilia occidentale, entro sera anche sul Tirreno. Mari mossi con moto ondoso in generale aumento.