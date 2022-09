Le reazioni dei due leader

Il MoVimento 5 Stelle ha superato la Lega. Questo il dato che salta più all’occhio dei risultati del sondaggio IZI ‘Scenari di Governo’ con le intenzioni di voto di un campione di elettori, rilevate tra il 30 e il 31 agosto, in vista del 25 settembre.

Il sondaggio dà questa ‘classifica’

Fatelli d’Italia 24,7% Partito Democratico 21,8% MoVimento 5 Stelle: 13% Lega: 12% Forza Italia: 8% Azione/Italia Viva: 5,2% Sinistra Italiana/Europa Vere: 4,5%

Niente quorum al 3% per ItalExit (2,6%) e +Europa (2%). Impegno Civido di Di Maio è dato allo 0,6% e Alternativa per l’Italia allo 0,2%.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato: “A questo giro il centrodestra può fare il tutto esaurito. Ovunque sia stato finora, ho sentito grande voglia di cambiamento. La Lega in ogni collegio può vincere, anche in quelli impensabili come Reggio Emilia, Imola e Bologna. Sondaggi? Oroscopi e calciomercato mi interessano poco. Il mio sondaggio sarà in cabina elettorale”.

E Giuseppe Conte, presidente del M5S, in un punto stampa a Volturara Appula, in provincia di Foggia, a proposito della rimonta nei sondaggi, ha detto: “Adesso non è più tempo di giochi di palazzo o teatrini politici. Adesso è il tempo del confronto con i cittadini, io giro le piazze da Nord a Sud e vedo un rinnovato entusiasmo da parte dei cittadini che riconoscono la nostra coerenza e la nostra forza. Adesso non ci sono più le bugie e quel clamore mediatico che ha distorto completamente la nostra immagine politica e ha frainteso in buonafede o alterato in malafede le nostre battaglie politiche. Ora è il momento della verità. Di questa rimonta eravamo certi, i cittadini apprezzano le nostre battaglie politiche”.