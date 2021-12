la pellicola sarà presente agli oscar 2022

Sabato pre natalizio dedicato al film “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, una proiezione organizzata presso il Cinema Anteo di City Life per gli studenti del Liceo Audiovisivo Boccioni.

“Students for Sorrentino”

L’niziativa denominata “Students for Sorrentino” ha coinvolto studenti del Liceo Audiovisivo Boccioni che hanno assistito a una delle opere più belle dell’anno, e che rappresenterà l’Italia agli Oscar 2022.

Il progetto Film School

Il proposito mosso dal regista e prof. siciliano Lorenzo Muscoso e dal prof. Federico Leonardi parte del progetto Film School, è stato promosso per rendere i giovani partecipi e consapevoli della grandezza e del valore del cinema nazionale nel contesto universale, e di come il racconto intimo e personale divenga la chiave per poter conoscere aspetti e sfumature del nostro Paese.

Maturare una coscienza sociale e creativa

Il Dirigente Domenico Balbi che ha accolto l’attività, ne sottolinea l’importanza asserendo “come queste possano aiutare i giovani a maturare una coscienza sociale e creativa”.

Le contraddizioni del vivere quotidiano

I discenti, entusiasti dell’evento, hanno espresso considerazioni importanti sul lungometraggio soffermandosi

sull’essenzialismo di quei dialoghi che hanno saputo al meglio raccontare contraddizioni di un vivere quotidiano, in bilico tra disillusione e speranza, e dove la perseveranza, non è soltanto la chiave per ambire al successo, ma la soluzione a una sopravvivenza, che talvolta risulta essere così schiacciante, che uscirne fuori diventa impossibile. Tra voci insignificanti e affettive, mise en scene eccessivamente decorative, si innalzerà, quella del giovane Paolo, che troverà il coraggio di andare avanti, e ricercare il proprio futuro.

“E’ stata la mano di Dio”, il film

La pellicola è stata presentata in concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Leone d’argento – Gran premio della giuria e il giovane Filippo Scotti alla sua prima esperienza Cinematografica, ha ricevuto il premio Marcello Mastroianni. Il film è stato selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar 2022 nella sezione del Miglior film internazionale.