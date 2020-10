La società farmaceutica Johnson & Johnson ha comunicato avere sospeso la sperimentazione clinica del suo candidato vaccino contro il coronavirus a causa di una malattia inspiegabile che si è sviluppata in uno dei volontari.

L’azienda, in una nota, ha affermato: «Seguendo le nostre linee guida, la malattia del partecipante viene riesaminata e valutata dal Consiglio indipendente di monitoraggio della sicurezza dei dati (DSMB) di Ensemble e dai nostri medici interni».

E ancora: «Gli eventi avversi – malattie, incidenti, ecc. – anche quelli gravi, rappresentano una parte prevista di qualsiasi studio clinico, in particolare degli studi di grandi dimensioni».

La società non ha riportato quale sia la malattia inspiegabile ma un punto degli studi clinici è scoprire se i vaccini possano causare effetti collaterali pericolosi. I test vengono interrotti quando compaiono questi effetti mentre i medici controllano se la malattia sia collegata al vaccino o rappresenti una coincidenza.

L’azienda ha affermato: «Dobbiamo rispettare la privacy di questo partecipante. Stiamo anche imparando di più sulla malattia di questo partecipante ed è importante conoscere tutti i fatti prima di condividere ulteriori informazioni».

«Gli eventi avversi gravi non sono rari negli studi clinici e ci si può ragionevolmente aspettare che il numero di eventi avversi gravi aumenti negli studi che coinvolgono un gran numero di partecipanti. Inoltre, poiché molti studi sono controllati con il placebo, non è sempre evidente subito se un partecipante abbia ricevuto il trattamento in sperimentazione o un placebo», ha aggiunto.