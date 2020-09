Presidente del seggio con sintomi

A Genova un seggio elettorale è stato chiuso perché il presidente è stato male nella notte, con febbre alta e altri sintomi riconducibili al Covid-19. Si tratta del seggio elettorale numero 323, nel quartiere di Oregina.

Si è appreso che il presidente è stato sottoposto a esami nella notte e stamattina al suo posto c’era un sostituto. Il seggio era stato aperto, ma successivamente chiuso per precauzione, in attesa del risultato del tampone del presidente e degli scrutatori che, ieri, erano stati a contatto con lui.

Su Facebook, in un video, il presidente della Regione uscente, Giovanni Toti, ha affermato stamattina: «Ricordo a tutti che i seggi sono un posto sicuro, dove sanificazione e distanza sociale sono più garantite che in ogni altro luogo. Andate a votare in tranquillità. Io lo farò tra poco».

E ancora: «Oggi i tamponi sono 2049, un numero molto elevato nonostante la giornata festiva. Quasi 500 provengono dalla Spezia, dove il trend dei contagi appare in discesa con 32 positivi. Segno che l’opera di tracciamento dei nostri Uffici di Prevenzione funziona, così come le misure adottate in città».