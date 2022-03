La bellezza del mondo è nella bellezza delle azioni!

MAKEUP è un’azienda internazionale e uno dei suoi uffici principali si trova in Ucraina. Come leader di mercato, abbiamo sempre avuto nei nostri valori portare la bellezza in tutto il mondo. Ora siamo uniti più che mai: tutte le nostre forze sono concentrate nell’aiutare l’Ucraina a resistere all’aggressione. Con noi ci sono migliaia dipendenti dall’Ucraina e dalle altre filiali che abbiamo in Europa, marchi partner e infine: il mondo intero.

Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto varie domande e offerte di aiuto dai nostri clienti provenienti da molti paesi. Apprezziamo la vostra preoccupazione e disponibilità a sostenere questo bellissimo paese.

Come possiamo aiutare l’Ucraina?

Ci sono diverse opzioni per aiutare l’Ucraina: protestare pacificamente contro la guerra, donare denaro all’esercito ucraino o ai residenti colpiti dalle ostilità militari, acquistare marchi ucraini per sostenere le imprese in questo momento così difficile e fornire aiuti umanitari al paese. Se vuoi unirti a noi dalla parte dell’Ucraina, segui questo link, dove abbiamo selezionato solo progetti verificati e opportunità per trasferire risorse in Ucraina.