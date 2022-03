L'uomo ha quasi affondato la Lady Anastasia

La Guardia Civil dell’isola di Maiorca, nelle Baleari, in Spagna, ha arrestato un marinaio ucraino perché ha causato danni ingenti allo yacht di lusso di Alexander Mijeev, un magnate russo a capo della società Rostec.

La sua azienda è nota per la produzione di elicotteri e armi usate dall’esercito russo. La Lady Anastasia da 7 milioni di euro era ormeggiata a Port Adriano, un porto turistico sulla costa di Calvia ed è ora parzialmente affondata.

Secondo il quotidiano locale UH, gli ufficiali della Guardia Civil hanno arrestato l’uomo il 26 febbraio scorso l’uomo. L’ucraino ha affermato che Mijeev è legato alla fabbricazione di armi e, quindi, ha deciso di vendicarsi dopo aver visto l’immagine di un missile che ha colpito un condominio a Kiev, danneggiando lo yacht del suo capo russo.

Il marinaio ha chiesto gli altri marinai, per la maggior parte ucraini, di abbandonare la nave e poi ha cominciato ad aprire diverse valvole per creare delle perdite così da causare l’affondamento. Ha chiuso anche le valvole del carburante e spento l’elettricità.

“Il proprietario di questa nave è un criminale che si guadagna da vivere, vendendo armi e ora uccide gli ucraini”, ha affermato. È in corso un’indagine completa e l’uomo è stato rilasciato in attesa del processo. La Lady Anastasia”è stata costruita da Sensation Yachts in Nuova Zelanda nel lcantiere navale di Auckland.