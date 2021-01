La decisione del ministro della Salute

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza.

ha firmato una nuova ordinanza. La Lombardia passa da zona rossa a zona arancione dopo la rettifica.

L’elenco delle Regioni e i loro colori.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con cui sono stati annullati gli effetti di quella del 16 gennaio che aveva inserito in zona rossa la Regione Lombardia che rientra in zona arancione.

L’ordinanza ha validità dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale per 15 giorni. La decisione è stata presa «in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati operata dalla Regione Lombardia ora per allora, come certificati dalla Cabina di regia».

Nel dettaglio, la nuova ordinanza arriva dopo che è stato «preso atto che la Cabina di regia ha comunicato ‘un nuovo invio di dati il giorno 20 gennaio 2021 (da parte della regione Lombardia) con una revisione anche retrospettiva da metà dicembre 2020 dei campi relativi alla data inizio sintomi e allo stato clinico che determinano una riduzione del numero di casi notificati dalla Regione stessa come sintomatici’ e che ‘questa rettifica non determina, ad una rivalutazione, un cambiamento nella classificazione del rischio che si conferma alto nella regione Lombardia in quella settimana. Al contempo – si legge ancora nell’ordinanza – la modifica impatta sul calcolo del valore Rt basato sulla data inizio sintomi al giorno 30 dicembre 2020 che, al ricalcolo, risulta pari a 0,88’».

