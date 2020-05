Il modulo va usato sal 18 maggio al 2 giugno

Da oggi, lunedì 18 maggio, non è più necessaria l’autocertificazione per spostarsi all’interno delle proprie Regioni di residenza.

Tuttavia, sarà necessario compilare un modulo per gli spostamenti da una Regione all’altra fino a martedì 2 giugno. I motivi validi per muoversi sono quelli già noti: lavoro, necessità, urgenza e salute. Inoltre, si ricorda che non è possibile raggiungere le seconde case al di fuori dei confini regionali della prima residenza.

Il modulo è stato pubblicato sul sito del Viminale. Oltre ai dati anagrafici e di contatto, bisognerà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposti alla misura della quarantena; di non essere risultati positivi al Covid-19; il luogo d’inizio dello spostamento; di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio; la Regione di partenza e quella d’arrivo; di essere a conoscenza delle sanzioni; la motivazione dello spostamento (comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità, motivi di salute).

Cliccare qui per scaricare il modulo.