La nota dei familiari del musicista

«Ho perso una parte di me stessa, Stefano era la mia forza, il mio sorriso, mi mancherà tutto di lui».

Con queste parole Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio, ha ricordato il musicista scomparso ieri sera, che aveva sposato nel 2017, nel giorno del compleanno di lui, il 12 settembre.

Nel comunicato diffuso dalla famiglia si sono chiarite anche le circostanze della morte di D’Orazio, che era «ricoverato da una settimana presso la struttura Columbus del Policlinico Gemelli di Roma». «Stefano – hanno spiegato i famigliari – era in via di guarigione da una patologia che stava curando da circa un anno e al lavoro su alcuni progetti che gli stavano molto a cuore, quando è risultato positivo al Covid che ha compromesso irrimediabilmente il suo stato di salute».

Stefano D’Orazio, scomparso all’età di 72 anni, era ricoverato da una settimana. I Pooh, hanno comunicato la triste notizia così: «Due ore fa… era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato… oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando… poi, stasera, la terribile notizia. Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa. Preghiamo per lui. Ciao Stefano, nostro amico per sempre… Roby, Red, Dodi, Riccardo».