Le parole del ministro per gli Affari Regionali al GR1

Il nuovo DPCM prevederà lo stop della movida alle 18.

prevederà lo alle 18. Ma anche la conferma della limitazione degli spostamenti tra le Regioni.

Sabato 16 gennaio entrerà in vigore il nuovo DPCM che, tra le misure anti Covid-19, prevederà lo stop agli spostamenti trale Regioni e alla Movida.

Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali, al GR1 ha affermato: «Questo Dpcm conferma le misure territoriali che ci hanno consentito di scongiurare due lockdown nazionali. Confermata la limitazione della circolazione tra Regioni, quelle di orario alle 22 su tutto il territorio nazionale e confermata anche la distinzione tra fasce gialla, arancione e rossa». «In prospettiva – ha spiegato il ministro – ipotizziamo una zona bianca».

E sulla movida: «Ci sarà una limitazione delle attività dalle 18 in poi fuori dai locali dove ci si assembra». Con le Regioni, ha assicurato Boccia, c’è un «clima di massima collaborazione, dobbiamo continuare perché è la l’unica strada che consociamo per superare la condizione in cui siamo».

Il nuovo DPCM, tra l’altro, dovrebbe prevedere il divieto di asporto take away per ristoranti e bar dopo le 18.

Infine, ieri, sempre il ministro Boccia ha assicurato che ci saranno i ristori per tutte le attività chiuse.