L'assassino si è costituito

Rotenburg, Bassa Sassonia – Un soldato in servizio attivo nella Bundeswehr, l’esercito tedesco, è stato arrestato nelle prime ore di oggi con l’accusa di aver assassinato quattro persone in due distinti comuni della Bassa Sassonia. Le autorità di Rotenburg e la procura di Verden hanno confermato che tra le vittime c’è anche un bambino.

Le indagini preliminari suggeriscono che il movente degli omicidi, avvenuti nelle località di Scheessel e Bothel, potrebbe essere radicato in questioni di natura familiare. Il sospettato, il cui nome non è stato divulgato in attesa di ulteriori indagini, si è consegnato alla polizia poco dopo l’accaduto, portando così a un rapido arresto.

Dettagli del crimine e delle vittime

Secondo le prime ricostruzioni, tra le vittime figurano l’ex compagna del militare, il loro figlio in età prescolare, il nuovo compagno della donna e la madre di quest’ultimo.

Il sospetto era in servizio presso il 91mo battaglione cacciatori della 21ma divisione corazzata, con base a Rotenburg an der Wuemme. Le indagini hanno portato a perquisizioni nella caserma del battaglione, durante le quali sono stati rinvenuti esplosivi e munizioni all’interno del veicolo del militare.

La polizia e la procura stanno lavorando alacremente per ricostruire la dinamica degli eventi e stabilire un movente chiaro, mentre la comunità locale e l’intera nazione sono sconvolte da questa tragedia. L’indagine è in “pieno svolgimento”, con le autorità che cercano di fare luce su questo atto di violenza inaspettato.