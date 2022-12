Si tratta di Fabiana De Angelis

È morta la 57enne Fabiana De Angelis, ferita nella sparatoria avvenuta domenica mattina a Fidene, quartiere di Roma.

La donna è la quarta vittima di Claudio Campiti. La direzione ospedaliera del Sant’Andrea in una nota ha comunicato che gli accertamenti diagnostici effettuati in queste ore hanno evidenziato un quadro clinico irreversibile. Per questo è stata dichiarata la morte cerebrale della paziente. “L’Azienda esprime il proprio sentito cordoglio alla famiglia”.

Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio: “È una giornata triste per la scomparsa di Fabiana De Angelis. Sono stato in contatto costante con i medici del Sant’Andrea e purtroppo non c’è stato nulla da fare nonostante tutte le manovre di rianimazione. Mi stringo in un abbraccio al marito, ai figli e ai familiari tutti, mai avremmo voluto questa notizia. Esprimo tutto il cordoglio di medici e infermieri dell’azienda ospedaliera Sant’Andrea e dell’intero Servizio sanitario regionale”.

Si è appreso che in programma per domani mattina alle 10 nel carcere di Regina Coeli l’udienza di convalida del fermo per Claudio Campiti.

Si tratta del primo confronto con i magistrati dopo la strage. Fidene. Nei confronti dell’indagato il pm Giovanni Musarò contesta, tra gli altri, i reati di triplice omicidio volontario aggravato (che, purtroppo, ora è plurimo) dalla premeditazione e dai futili motivi e il porto abusivo di arma.