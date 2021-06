Una guida alla scelta

Questo è il momento migliore per iniziare a pensare a come riscaldare in maniera ottimale la vostra abitazione durante la stagione fredda. Diventa quasi spontaneo porvi la domanda se sia meglio installare un caminetto di tipo classico oppure una moderna stufa a pellet o a legna; per trovare la risposta a ogni vostro quesito, dovete prendere in considerazione diversi aspetti come per esempio i costi di installazione e di approvvigionamento, le caratteristiche estetiche ma anche come va installata in base alle normative.

I costi iniziali e di approvvigionamento

Uno dei principali fattori da mettere sul piatto della bilancia quando giudicate un caminetto classico in muratura oppure una stufa riguarda i costi. Fate attenzione a prendere in considerazione non solo i costi di acquisto e d’installazione che pesano sulla prima parte, ma tenete presente soprattutto il costo nel corso del tempo.

Infatti, una volta installata, una stufa o un caminetto va alimentato con il suo combustibile che ha un certo prezzo. Negli ultimi tempi moltissime persone hanno deciso di passare a una stufa a pellet perché questo materiale è estremamente economico, se confrontato con la legna da ardere ma anche con il classico gas per i termosifoni di casa. I nuovi modelli di stufe ecosostenibili, conformi alla normativa Ecodesign 2022 consentono di risparmiare nel corso del tempo e avere una casa sempre calda e confortevole con un occhio di riguardo anche per quanto riguarda la sostenibilità ambientale. Basta fare un paio di calcoli per rendervi subito conto di quanto conviene una stufa per la vostra casa invece che il classico riscaldamento.

Le regole di installazione

Facendo un passo indietro in merito all’installazione, quando si installa una stufa oppure un caminetto, ci sono delle regole precise da rispettare. Entrambe devono rispettare dei vincoli legali ma anche per garantire il corretto tiraccio. Sia in uno che nell’altro caso, ci vuole una canna fumaria con determinate caratteristiche in base alla normativa attualmente vigente.

Ovviamente, l’installazione iniziale di una stufa freestanding è molto meno impegnativa rispetto alla realizzazione di un camino classico in muratura. Nel momento dell’installazione, spesso diventa più facile sistemare una stufa, non solo di tipo freestanding. Al contrario, un caminetto spesso è impossibile da installare perché sussistono condizioni quali soffitti bassi, muri portanti e altri vincoli particolari impedendo la realizzazione della canna fumaria.

Curare l’estetica

Nel decidere se sia meglio una stufa oppure un caminetto a legna, gioca un ruolo fondamentale l’estetica. Molti pensano che per portare a termine particolari progetti di Interior design, sia necessario un cammino di tipo classico in muratura, ma non c’è niente di più sbagliato. Infatti, le stufe non sono pensate solo e unicamente per le abitazioni e gli spazi dove occorre puntare sulle performance del riscaldamento.

Anche le stufe moderne sono disponibili in moltissimi modelli diversi per venire incontro alle vostre esigenze per quanto riguarda l’estetica. Alcuni sono a incasso, garantendo anche il minimo ingombro nella metratura dell’ambiente. I modelli ad angolo sono altrettanto validi per sfruttare al meglio lo spazio disponibile.