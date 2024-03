Dramma in Sudafrica

Una bambina di otto anni è stata l’unica sopravvissuta dopo che un autobus, che trasportava 46 persone, è caduto da un ponte in Sudafrica precipitando per 50 metri in un burrone e poi ha preso fuoco.

La piccola, il cui nome non è stato rivelato, è stata trasportata in ospedale con gravi ferite, come dichiarato dal ministero dei trasporti in un comunicato.

Pellegrini in viaggio verso una cerimonia pasquale

I passeggeri erano pellegrini in viaggio dalla capitale del Botswana, Gaborone, per partecipare a una cerimonia pasquale presso la chiesa cristiana sionista di St Engenas nella città di Moria, nel nord del Sudafrica.

“Si presume che l’autista abbia perso il controllo, urtando le barriere sul ponte e causando la caduta dell’autobus, che, dopo aver toccato il suolo, ha preso fuoco”, ha dichiarato il governo.

Alcuni corpi sono stati bruciati, altri sono rimasti intrappolati tra le macerie o sparsi sulla scena dell’incidente, nel nord-est del paese, circa 300 km a nord di Johannesburg. Gli sforzi dei soccorsi sono continuati fino a notte fonda.

I dettagli dell’incidente

L’autobus, che trainava un rimorchio secondo il broadcaster SABC, è precipitato dal ponte di Mmamatlakala, che collega due versanti tra Mokopane e Marken, nella provincia di Limpopo.. Il veicolo è caduto per 50 metri su un terreno roccioso sottostante.

Il pellegrinaggio

La chiesa cristiana ha la sua sede a Moria e il suo pellegrinaggio pasquale attira centinaia di migliaia di persone da tutto il Sudafrica e dai paesi vicini. Quest’anno è stato il primo pellegrinaggio pasquale a Moria dall’inizio della pandemia di Covid-19.

Indagini in corso

L’autobus aveva una targa del Botswana ma le nazionalità dei passeggeri sono ancora in fase di verifica.

Il ministro dei trasporti, Sindisiwe Chikunga, che si trovava già nella zona come parte di una campagna per la sicurezza stradale, si è recatp sul luogo dell’incidente e ha dichiarato che il governo sudafricano aiuterà nel rimpatrio dei corpi e condurrà un’indagine completa sulle cause dell’incidente.

Chikunga ha esteso le sue “sentite condoglianze alle famiglie colpite dal tragico incidente dell’autobus”. Ha dichiarato: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con voi in questo momento difficile. Continuiamo a sollecitare una guida responsabile in ogni momento con una maggiore allerta poiché più persone sono sulle nostre strade in questo fine settimana di Pasqua”.

Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha inviato le sue condoglianze al Botswana e ha promesso sostegno al paese. Ore prima dell’incidente, aveva fatto appello ai sudafricani di prestare attenzione durante i viaggi per la Pasqua: “Facciamo del nostro meglio per rendere questa Pasqua sicura. Non deve essere un momento in cui ci si siede ad aspettare di vedere le statistiche sulle tragedie o sugli infortuni sulle nostre strade”, aveva detto in una dichiarazione. Fonte: The Guardian.