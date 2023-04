La partecipazione al reality di Canale 5

Cristina Scuccia, l’ormai ex suor Cristina, siciliana nata a Vittoria, si sta mettendo in gioco sull’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5, e non solo in quanto a resistenza o prove fisiche.

Svestita degli abiti religiosi appena un anno fa dopo 14 anni trascorsi in convento, non si tira indietro quando si tratta di parlare della sua vita, anche quella più privata e intima.

Le confidenze di Cristina

La decisione di prendere i voti l’ha presa a 19 anni, ma questo non significa che non abbia avuto un’adolescenza come tutti, anche se certi interessi erano diversi dai suoi coetanei: “Ho avuto un’adolescenza normalissima, come tutti gli altri. Solo che le pochissime storie che ho avuto erano un impegno per me – ha rivelato – Quando dovevo uscire la sera con il mio ragazzo era un impegno perché preferivo fare altro. La mia passione più grande è sempre stata il canto”.

La risposta sulla verginità

Ormai nel vivo del discorso, Mazzoli le ha chiesto: “Ma tu sei ancora vergine?”. La risposta di Cristina Scuccia è stata repentina e spiazzante: “In realtà io sono leone”. Si dice che chi tace acconsente, ma chi tergiversa? Chissà… Dopo certe dichiarazioni, la prossima puntata si preannuncia bollente.

Chi è Cristina Scuccia

Cristina Scuccia è stata per anni nota al grande pubblico come Suor Cristina; e proprio con la tonaca, nel 2004, ha vinto il talent musicale “The Voice”. Nel 2022 ha annunciato la sua rinuncia ai voti ed è pronta a dedicarsi a tempo pieno alla musica e alla tv: dal 17 aprile 2023 è tra le concorrenti del reality di Canale 5 “L’isola dei famosi”. Scopriamo qualcosa di più di lei, dalle origini alla vita privata, fino al presunto fidanzato, una vita decisamente intensa per la giovane età.

Cristina Scuccia nasce il 19 agosto 1988 a Vittoria (provincia di Ragusa) e va successivamente a vivere a Comiso. In giovane età si appassiona alla musica ma manifesta anche una forte fede: oltre a frequentare la scuola superiore, indirizzo Ragioneria, è solita frequentare la parrocchia di Comiso. Nel 2007 Cristina recita nel musical teatrale “Il coraggio di amare” nel ruolo di Suor Rosa, la fondatrice delle Suore orsoline della Sacra Famiglia. L’anno successivo frequenta l’Accademia di spettacolo Star Rose Academy a Roma partecipando ai corsi dedicati al canto, con i professori Franco Simone e Tiziana Rivale.