Cosa sarebbe emerso dalla cabina di regia

Si discute di Super Green Pass a Palazzo Chigi.

Emersa una prima data per l’entrata in vigore: lunedì 6 dicembre.

Cosa potrebbe succedere ai No Vax.

Da lunedì 6 dicembre dovrebbe entrare in vigore il Super Green Pass. Ciò è emerso durante la cabina di regia in corso tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e i capidelegazione dei partiti che sostengono l’Esecutivo.

La decisione, però, sarà presa solo dopo il confronto con le Regioni e gli enti locali, in programma alle 14.00 di oggi, mercoledì 24 novembre. Non è ancora esclusa, infatti, un’accelerazione verso un’entrata in vigore delle misure già da lunedì prossimo, 29 novembre. Inoltre, ci sarebbe l’orientamento secondo cui le chiusure previste dalla zona rossa saranno valide anche per chi possiede il super green pass.

Poi, l’uso obbligatorio della mascherina pure all’aperto, già previsto per chi si trova in zona gialla, dovrebbe scattare anche per chi possiederà il cosiddetto super green pass, cioè quindi per vaccinati o guariti da Covid-19. E ancora, secondo fonti di governo, il nuovo decreto sul super green pass prevederebbe l’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine.

Altra indiscrezione riguarda le attività aperte anche se scatteranno le zone gialla e arancione ma accessi consentiti solo a chi è munito del super green pass. Una stretta quindi per i non vaccinati, a cui sarà vietato l’accesso a bar, ristoranti, alberghi e palestre.