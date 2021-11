Le parole del direttore esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

Rob Butler (OMS) intervistato da SkyNews.

Sottolineata l’importanza dell’uso della mascherina per salvare vite.

Per Butler bisogna pensare seriamente all’obbligo vaccinale.

Se in Europa il 95% della popolazione indossasse la mascherina si salverebbero 160mila. Ne è convinto Rob Butler, direttore esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sottolineando a SkyNews che, per ora, la percentuale è soltanto del 48%. Infatti, secondo uno studio pubblicato la settimana scorsa sul British Medical Journal – ha sottolineato Butler – l’uso della mascherina blocca al 53% la trasmissione del Covid-19.

Tra i fattori che hanno causato questa nuova ondata del coronavirus c’è il freddo ma soprattutto la mancanza di vaccino: “Il 45-47% della popolazione europea non è vaccinata. La maggior parte delle persone in terapia intensiva non sono vaccinate”. Inoltre, lacrescente dinamica dei contagi in Europa è dovuta in parte alla composizione della popolazione, con molte fasce vulnerabili.

Butler ha ricordato che mezzo milione di persone rischiano di morire entro la primavera per il Covid-19 se non si dovesse agire per fermare ancora la pandemia, dopo che “abbiamo tristemente superato la soglia di 1,5 milioni di morti la scorsa settimana. “Siamo molto allarmati”, ha detto. Per Butler, quindi, in Europa è il momento di prendere in considerazione l’obbligo vaccinale.