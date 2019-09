Il fortunato di Lodi ha tempo all'11 novembre

Il mistero si fa fitto sulla super vincita più grande in Italia. I 209 milioni vinti al Superenalotto lo scorso agosto a Lodi, non sono stati incassati. Il rischio di perdere tutto il montepremi.

Grazie all’estrazione dei sei numeri vincenti con una schedina da due euro al bar tabacchi Marino, infatti, un uomo di cui non si conosce l’identità è diventato milionario, ma per ora solo in teoria.

I 209 milioni della maxi vincita non sono stati ancora riscossi, e finiranno nelle casse dell’Erario se non vengono incassati entro l’11 novembre. Il jackpot più alto di sempre potrebbe tornare all’Erario, una circostanza tutt’altro che insolita: negli ultimi 9 anni ben 350 milioni di premi tra Lotto, Superenalotto e Lotteria non sono stati ritirati.

C’è tempo fino all’11 novembre

La notizia, rimbalzata su diverse testate, è stata confermata dall’ufficio stampa centrale di Sisal.

La titolare del bar tabacchi, Maria Caserini, ha spiegato di non avere ancora idea di chi possa essere il vincitore baciato dalla dea bendata: “Nessuno si è presentato da noi”, ha dichiarato la proprietaria, che ha però specificato che, in caso di premi così onerosi, il vincitore non può ovviamente incassare la vincita in ricevitoria.

“In ogni caso c’è ancora tempo, fino all’11 novembre e mi auguro davvero che il montepremi non vada in fumo. Per conto mio – ha aggiunto la titolare del bar tabacchi Marino – sto continuando a sollecitare i miei clienti a controllare tutte le vecchie schedine per avere la certezza che qualcuno non se ne sia ancora reso conto”.

Superenalotto, perché il vincitore non ha ancora riscosso il premio?

È possibile che il vincitore non abbia ancora deciso di riscuotere lo straordinario montepremi per ragioni di diversa natura: l’ipotesi più accreditata rimane quella che il fortunato, o la fortunata, si stia muovendo con tutte le precauzioni del caso per cercare di conservare l’anonimato. Più difficile, ma non da escludere totalmente, che il titolare della scheda vincente – come ipotizzato dalla titolare della ricevitoria – non si sia ancora reso conto di quanto accaduto. Tutte le ipotesi sono ancora aperte, anche la più sfortunata: quella che la scheda sia andata persa, come succede a Paolo Villaggio nel film “Ho vinto la lotteria di capodanno”.

Superenalotto, i numeri della schedina del fortunato vincitore

C’è comunque ancora tempo per ritirare la vincita record. Da regolamento, il tempo a disposizione per ritirare le vincite è infatti di 90 giorni: fino all’11 novembre il fortunato vincitore potrà dunque richiedere i 209.160.441 milioni di euro vinti con una schedina di 2 euro con sei numeri vincenti: 7-32-41-59-75-76. Per riscuotere la somma il fortunato potrà presentarsi di persona agli uffici centrali di Sisal a Milano o Roma con la schedina vincente: la somma gli verrà erogata a partire dal giorno successivo, martedì 12 novembre.

Cosa succede se la vincita non viene riscossa? Semplice, l’intera cifra sarà versata nelle casse dell’Erario. Non è una possibilità remota: dal 2010 a oggi il totale dei premi non incassati tocca complessivamente quota 350 milioni di euro, anche se solitamente a non essere incassate sono state sempre somme più basse.