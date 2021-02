Le parole tristi dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale

Stefano Tacconi ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

ospite di a Pomeriggio 5. L’ex portiere sconfortato ha detto: «Non so quanto mi resta da vivere».

Tacconi ha, comunque, deciso di trasferirsi in Cina per lavoro.

Ieri, giovedì 18 pomeriggio, a Pomeriggio 5, su Canale 5, è stato ospite Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale di calcio.

Tacconi, 63 anni, ha detto, scioccando lo studio: «Un anno e mezzo fa mi sono operato alla schiena, con due vertebre fratturate. Ho rischiato di rimanere sulla sedia a rotelle. Non so quanto mi resta da vivere, l’età avanza. Quest’anno ho perso tanti amici, come Paolo Rossi e Diego Armando Maradona. Ho quattro figli e ho sempre pensato alla mia famiglia, adesso voglio riprendermi un po’ di vita e andare ad allenare un anno in Cina. Mia moglie ha minacciato di divorziare se parto. Io, però, ho deciso».

E Barbara D’Urso ha risposto così: «Che vuol dire che non sai quanto ti resta da vivere? Hai 64 anni, non sei anziano». Poi, l’intervento stizzito di Patrizia Groppelli, compagna di Alessandro Sallusti: «Non sei rispettoso per chi sta male davvero, per i malati terminali. Sembra che ti abbiano già fatto l’epitaffio».

Tacconi, comunque, avrebbe deciso di trasferirsi in Cina, anche senza la moglie Laura Speranza e i suoi quattro figli. E la consorte ha replicato così: «Era comprensibile all’inizio, io l’ho seguito molte volte. Anche i miei figli hanno tutto qui, la scuola e gli sport. Lui vorrebbe portare via tutta la famiglia con sé. Non fai avanti e indietro tutti i weekend dalla Cina. Non è semplice».