Tampone al kiwi da Giletti, l’ira di Bassetti contro Amici

Redazione di

01/02/2021

Tampone al kiwi e ad altri frutti durante Non è l’Arena di Giletti. L’infettivologo Matteo Bassetti contro il medico Mariano Amici. Bassetti ha chiesto l’intervento dell’Ordine dei Medici. Ieri sera, domenica 31 gennaio, durante la trasmissione Non è L’Arena, condotta da Massimo Giletti su La7, c’è stato come ospite Mariano Amici, medico di base. Un servizio ha mostrato Amici e il suo staff che strofinavano i tamponi su alcuni frutti, come il kiwi, la banana e l’arancia e il medico ha affermato: «Su 10 tamponi, abbiamo 4 positivi certi e 3 incerti che i laboratori considerano come positivi per l’essere umano». Quindi, secondo Amici, i tamponi non darebbero nessuna garanzia sulla positività al Covid-19. Sulla vicenda, contattato da Adnkronos, è intervenuto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che ha detto: «Il tampone al kiwi è una follia, una fake news che promossa da un medico butta discredito sulla categoria e io mi dissocio completamente. Non sanzionare questi comportamenti è gravissimo, soprattutto per chi non li sanziona». Il componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, che ieri sera è stato ospite di Giletti, ha proseguito: «Ci deve essere un segnale forte da parte dell’Ordine dei medici e della Regione Lazio, visto che è un medico in convenzione con il Servizio sanitario regionale, per tutelare i colleghi e i pazienti. Non si può pensare che una persona del genere curi le persone». E ancora: «Credo che ieri sera nella trasmissione condotta da Massimo Giletti si sia toccato il punto più basso a livello scientifico e televisivo da quando è iniziata la pandemia. Questo signore (Amici, n.d.r.) ha buttato discredito sulla categoria e io mi dissocio completamente da quello che ha detto: falsità, menzogne e idiozie, gravissime. Questo medico ha detto che visita i pazienti senza mascherina, quindi nega il fatto che il virus si trasmette proprio cosi; ha detto che i vaccini trasmettono il coronavirus e sappiamo bene che non è così; ha affermato che modificano il genoma umano ed è falso». «Ha fatto – ha concluso – un falso esperimento facendo un tampone a un kiwi e mettendo il camicie a due personaggi che non sono medici, sprecando anche un tampone. Un esperimento senza nessun protocollo e autorizzazione, completamente antiscientifico. Come comunità medica-scientifica dobbiamo essere uniti nel condannare questi personaggi che spero non vengano più invitati nelle trasmissioni televisive».

