La risposta a una domanda frequente

Si possono miscelare due tipi diversi di vaccini anti Covid-19 ?

? Dagli USA una risposta, dal Regno Unito un’altra.

una risposta, dal un’altra. Gli esperti raccomandano di evitarlo perché non ci sono studi sulle conseguenze.

È possibile ricevere una prima dose di un vaccino anti Covid-19 e una seconda di un altro? Si tratta di una domanda frequente e rilevante, visti i ritardi di consegna di Pfizer nel nostro Paese e non solo.

Ora, il CDC statunitense ha già affermato che i vaccini di Pfizer e Moderna non sono intercambiabili. Mentre, come riportato su Futura-Sciences.com, funzionari inglesi ritengono che quelli di Pfizer e AstraZeneca potrebbero essere utilizzati in modo complementare, se necessario.

Mary Ramsay, responsbile dell’immunizzazione nel Regno Unito, ha dichiarato: «Dovrebbe essere fatto ogni sforzo per somministrare ai pazienti lo stesso vaccino ma quando ciò non è possibile, è meglio dare loro una seconda dose di un altro vaccino anziché niente».

Sebbene utilizzino tecnologie diverse, i vaccini di Pfizer e di AstraZeneca inducono entrambe una risposta immunitaria alla proteina di picco del SARS-CoV-2, portando le autorità a considerare a basso rischio la combinazione tra i due.

I ricercatori, però, pensano che al momento non ci sono dati su questo argomento. Gli esperti, quindi, raccomandano a tutti i costi di evitare le miscele in attesa che ci siano studi a riguardo.