Due siciliani accanto a volti popolari del Sol Levante

La Sicilia ancora una volta protagonista in Cina questa volta in un reality. Il 18 agosto la televisione nazionale cinese Hunan Tv ha trasmesso l’attesissima settima edizione del reality show “Chinese Restaurant 7”. Quest’anno, il programma ha fatto un’eccezione, invitando due giovani siciliani, Andrea Fichera e Alessio Nolè, che hanno avuto l’opportunità unica di partecipare al reality show. Programma noto per portare i concorrenti in location mozzafiato in tutto il mondo per preparare piatti deliziosi e sfidarsi in prove culinarie.

Insieme a 10 celebrità

Quest’anno la troupe si è trasferita a Budapest, dove i due siciliani hanno avuto l’occasione di unirsi a 10 celebrità cinesi. Tra loro il rinomato attore Huang Xiaoming, il celebre chef Jack Lin, Mark Chao, Greg Hsu e tanti altri. Nel corso delle registrazioni, i due avrebbero pianificato uno scherzo così straordinario da lasciare tutti senza parole, compreso il rinomato attore cinese Huang Xiaoming. L’umorismo e la loro ingegnosità ha avuto un impatto così profondo da far scoppiare il celebre attore in lacrime di gioia. Il programma ha catturato l’attenzione di una straordinaria platea di oltre 150 milioni di telespettatori, che si sono sintonizzati con entusiasmo per seguire ogni emozionante istante della loro avventura.

Sicilia conosciuta in Cina

La Sicilia è già conosciuta in Cina per la sua bellezza e il suo fascino, ed è diventata una destinazione di grande popolarità per i turisti cinesi negli ultimi anni. L’incredibile successo del programma non solo ha permesso ai due giovani di emergere come veri e propri idoli in Cina, ma ha anche reso la Sicilia un nome familiare in tutto il paese asiatico. Ora, grazie alla loro partecipazione, l’interesse per Taormina è destinato ad aumentare ulteriormente.

L’invito alle celebrità cinesi

Durante le registrazioni del reality show sull’asse Sicilia e Cina, Andrea e Alessio hanno avuto modo di presentare la loro amata città di Taormina. Colpiti dalla bellezza del luogo e dalla calorosa accoglienza ricevuta, molti dei partecipanti cinesi si sono mostrati entusiasti all’idea di visitare Taormina e la Sicilia per le loro prossime vacanze. Questo potrebbe portare ad un aumento del turismo cinese in città e alla promozione di una maggiore interazione culturale tra la Sicilia e la Cina.















