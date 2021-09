Le tapparelle sono degli elementi indispensabili all’interno degli ambienti perché svolgono una doppia funzione: riducono l’ingresso della luce solare e offrono una maggiore protezione perché permettono di preservare la privacy.

In commercio ci sono tante e differenti tapparelle che si differenziano in base alla misura, alla tipologia e al materiale. Tuttavia, oggi è difficile trovare delle tapparelle di misura standard che si integrano perfettamente con le finestre presenti nelle abitazioni, perché nelle case moderne è abituale inserire delle porte finestre molto grandi, per questo motivo si ricorre sempre di più alle tapparelle su misura. Per eseguire un acquisto corretto, è consigliato richiedere un preventivo per tapparelle su misura online.

Le tipologie di tapparelle su misura

Prima di concentrarci sulla misura delle tapparelle, è bene identificare le diverse tipologie di tapparelle presenti in commercio. Come anticipato, le diverse tipologie si diversificano anche in base al materiale, in particolare:

Tapparelle in PVC e fibra, sono le più economiche e hanno proprietà di isolamento termico. Non sono consigliate per una lunga esposizione al sole, in particolare se sono di grandi dimensioni;

Tapparelle in alluminio coibentate, sono tra le più diffuse e leggere, perché hanno il miglior rapporto qualità prezzo, durano nel tempo e non scoloriscono. All’interno è presente della schiuma di poliuretano espanso che garantisce un ottimo isolamento termico.

Tapparelle a risparmio energetico, sono di ultima generazione e contengono alluminio, PVC e doghe con coibentazione in poliuretano ad alta densità.

Tapparelle blindate, resistono a qualsiasi agente atmosferico e garantiscono protezione contro ogni intrusione.

Tapparelle in legno, a differenza delle precedenti queste sono realizzate artigianalmente e richiedono un preventivo per tapparelle su misura.

Come si misurano le tapparelle

Per rilevare correttamente la misura delle tapparelle da acquistare, è possibile procedere in due diversi modi: misurare la tapparella pre-esistente oppure utilizzare le guide di scorrimento delle finestre.

Nel primo metodo, basta selezionare il prodotto che corrisponde alla tapparella pre-esistente e rilevare la misura del vecchio avvolgibile. Nel secondo metodo, che attualmente è quello più utilizzato, basta fare riferimento alle guide che si intende adoperare e applicare le tolleranze. Le guide di scorrimento vecchie devono avere almeno 16,5 mm di larghezza interna per garantire il corretto scorrimento delle tapparelle.

Il seguente metodo, invece, è consigliato a chi non ha mai inserito una tapparella in casa e necessita di acquistare delle tapparelle su misura per la prima volta: esistono due tipologie d’installazione delle guide di scorrimento per le tapparelle, guide incassate o a vista. In entrambi i casi, le misure da tenere bene in mente sono quelle della larghezza e dell’altezza della tapparella.

Per calcolare la larghezza della tapparella da acquistare bisogna misurare la distanza dall’interno della guida di scorrimento, partendo da sinistra fino a destra, e sottrarre almeno 0,4 cm di tolleranza per ogni lato.

Per calcolare l’altezza, invece, è necessario misurare l’altezza del vano finestra dal cassonetto alla soglia e aggiungere circa 20 cm di tolleranza. La tolleranza, in questo caso, serve per l’avvolgimento della tapparella all’interno del cassonetto.