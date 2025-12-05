Uno studio internazionale guidato da un’italiana solleva nuove preoccupazioni sui tatuaggi

Quasi una persona su cinque nel mondo ha almeno un tatuaggio. In Italia, secondo i dati più recenti, la percentuale dei tatuati sfiora il 13%. Una pratica ormai diffusa, considerata innocua dalla maggioranza, ma che la scienza continua a indagare con crescente attenzione.

Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti (PNAS) solleva interrogativi rilevanti: i tatuaggi possono indebolire il sistema immunitario per anni. È quanto emerge da uno studio condotto sui topi, guidato dalla ricercatrice italiana Arianna Capucetti e coordinato da Santiago González dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina a Bellinzona, in Svizzera, con la partecipazione di 19 gruppi di ricerca internazionali.

Pigmenti nei linfonodi: cosa succede nel corpo

Il dato centrale emerso dallo studio è che i pigmenti dell’inchiostro, dopo essere stati iniettati nella pelle, non vi rimangono. Al contrario, si muovono velocemente attraverso il sistema linfatico e si accumulano nei linfonodi, organi fondamentali per le risposte immunitarie.

L’effetto non è transitorio. Dopo poche ore dalla realizzazione del tatuaggio, i pigmenti arrivano nei linfonodi in grandi quantità. Qui, vengono assorbiti dai macrofagi, cellule del sistema immunitario che solitamente digeriscono virus e batteri. Ma, in questo caso, l’inchiostro si rivela indigeribile. “I macrofagi muoiono perché non riescono a eliminare i pigmenti”, spiegano i ricercatori.

Inchiostro e infiammazione cronica

La risposta immunitaria osservata è duplice: una fase acuta di due giorni e una fase cronica che può protrarsi per anni. Questo stato di infiammazione persistente può comportare una progressiva riduzione della capacità difensiva del sistema immunitario. Secondo i dati raccolti, i colori rosso e nero sono i più problematici: “Questi inchiostri sembrano più tossici per le cellule immunitarie”, affermano gli studiosi. Il timore è che il sistema linfatico, costantemente esposto ai pigmenti, venga “occupato” anche da nuove cellule immunitarie, rendendole meno efficaci.

Possibili conseguenze sui vaccini

Un aspetto particolarmente delicato riguarda la risposta ai vaccini. Lo studio ha evidenziato che, in presenza di pigmenti nei linfonodi, la risposta a un vaccino mRNA anti-Covid-19 potrebbe risultare ridotta, mentre quella a un vaccino antinfluenzale inattivato con raggi UV paradossalmente aumenta.

Gli autori sottolineano che questo fenomeno dipende probabilmente dal diverso meccanismo d’azione dei due vaccini. Tuttavia, il dato conferma che la presenza di tatuaggi può alterare l’immunoreattività del corpo in modo significativo.

Un dibattito aperto: tatuaggi e rischio tumori

La possibile connessione tra tatuaggi e tumori, in particolare i linfomi, è oggetto di discussione da anni. Sebbene non esistano prove definitive, lo studio del 2024 dell’Università di Lund, pubblicato su EClinicalMedicine, ha evidenziato una correlazione statistica tra tatuaggi e linfomi, pur senza chiarire i meccanismi biologici coinvolti.

Il nuovo lavoro aggiunge un tassello importante: se i pigmenti restano nei linfonodi per anni, potrebbero contribuire a un ambiente immunitario alterato, potenzialmente favorevole allo sviluppo di patologie.

Sicurezza degli inchiostri sotto controllo, ma non basta

Nel 2022, alcuni inchiostri per tatuaggi contenenti sostanze cancerogene sono stati ritirati dal mercato italiano. Una misura precauzionale che evidenzia quanto il controllo dei pigmenti sia necessario ma anche complesso. La varietà di sostanze impiegate, spesso miscelate tra loro, rende difficile prevedere gli effetti a lungo termine.

Uno studio del 2017 aveva già lanciato l’allarme

Già nel 2017, uno studio del Bfr tedesco, pubblicato su Scientific Reports e coordinato da Ines Schreiver, aveva segnalato la presenza di pigmenti nei linfonodi, nelle vene e nelle arterie. L’analisi mostrava come particelle più grandi viaggino nel sangue, mentre quelle più piccole si accumulino nei linfonodi.

L’unico effetto rilevato allora era un rigonfiamento cronico dei linfonodi, ma il nuovo studio guidato da Capucetti amplia di molto il quadro, evidenziando impatti funzionali sul sistema immunitario.

