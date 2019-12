La social influencer si trovava a Udine per festeggiare il 25 dicembre.

Taylor Mega, la social influencer da 2,3 milioni di follower ha trascorso un pessimo Natale. Lo ha confermato lei stessa su Instagram, in un video condiviso in una storia: la 26enne friulana ha raccontato di avere subito un furto nel suo appartamento a Milano mentre si trovava a Udine a festeggiare il 25 dicembre con la famiglia.

“Mentre stavo a Udine – ha raccontato Taylor – mi è scattato l’allarme e ho subito avvertito le forze dell’ordine mentre i ladri stavano ancora all’interno dell’appartamento».

Da Udine, ha aggiunto la 26enne, il cui vero nome è Elisa Todesco, «sono corsa Milano e ho trovato quel macello», mostrando le immagini della sua casa messa a soqquadro: armadi e cassetti aperti, abiti a terra e pacchi sparsi dovunque.

«Sono terrorizzata si sono portati via diversi oggetti, oltre ai gioielli», ha proseguito Taylor Mega che, in un’altra storia, se l’è presa con i giornalisti: «Io non ho parole per come alcuni siti e alcuni giornalisti non abbiano avuto un minimo di riserbo nel riportare l’accaduto, descrivendo addirittura dati sensibili del luogo. Datevi una ripigliata ca…».

Il furto è avvenuto intorno alle 20.30 nel capoluogo lombardo, nel quartiere Brera. Da quantificare il valore della refurtiva, di cui fanno parte anche dei monili. Si è appreso, comunque, che i ladri non avrebbero rubato molto. Tra l’altro, alcune valigie sarebbero state ritrovate sul pianerottolo di casa, abbandonate dai ladri colti sul fatto da qualcuno.

Sul caso indaga la Polizia.