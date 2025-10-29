Atterraggio d'emergenza a Boston

Il 25 ottobre scorso si è sfiorata la tragedia a bordo del volo Lufthansa 431, partito da Chicago e diretto a Francoforte. Un uomo ha aggredito due adolescenti con una forchetta di metallo, costringendo il comandante del Boeing 747-8 con 363 passeggeri a bordo a effettuare un atterraggio d’emergenza a Boston.

L’aggressore, identificato come Praneeth Kumar Usiripalli, 28 anni, cittadino indiano, è stato arrestato dalle autorità federali all’atterraggio e ora rischia una condanna fino a 10 anni di carcere.

L’episodio è stato definito “un violento attacco in volo” dalla procura federale.

Panico sull’Atlantico: l’aggressione improvvisa con una forchetta

Il tutto è accaduto poche ore dopo il decollo dall’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago. L’aereo Lufthansa 431 stava sorvolando l’Oceano Atlantico quando, poco dopo il servizio pasti, Usiripalli ha colpito due passeggeri di 17 anni con una forchetta di metallo. Uno dei ragazzi, seduto al centro, stava dormendo quando si è improvvisamente svegliato trovando l’uomo in piedi sopra di lui. È stato colpito alla clavicola sinistra, mentre l’altro ragazzo, seduto accanto, è stato ferito nella parte posteriore della testa.

Il gesto inquietante: mimare una pistola e schiaffeggiare i vicini

Quando il personale di bordo è intervenuto per fermarlo, Usiripalli ha reagito con un comportamento ancora più inquietante. Secondo quanto ricostruito dall’Ufficio del Procuratore del Massachusetts, l’uomo ha mimato una pistola con le dita, portandosela alla bocca e fingendo di premere un grilletto immaginario. Non solo: avrebbe schiaffeggiato una passeggera vicina e tentato di colpire un assistente di volo. Soltanto grazie all’intervento tempestivo dell’equipaggio, che è riuscito a immobilizzarlo, si è evitato il panico generale a bordo.

Una decisione rapida: atterraggio d’emergenza a Boston

Il comandante del volo non ha esitato. Con a bordo centinaia di persone e una situazione potenzialmente fuori controllo, ha deciso di dirottare l’aereo verso il Logan International Airport di Boston. Lì, ad attenderlo, c’erano le autorità federali pronte a intervenire. All’arrivo a Boston, Usiripalli è stato preso in custodia senza ulteriori incidenti. Le forze dell’ordine hanno poi confermato che l’uomo viveva illegalmente negli Stati Uniti: era entrato nel Paese con un visto da studente per un master in studi biblici, ma aveva superato il periodo di permanenza consentito, perdendo ogni status legale.

Cosa rischia ora Usiripalli

Le accuse sono gravi: “aggressione con un’arma pericolosa con l’intento di causare lesioni fisiche mentre si viaggiava a bordo di un aeromobile sotto la giurisdizione speciale degli Stati Uniti”. Secondo il Dipartimento di Giustizia, se riconosciuto colpevole, l’uomo potrebbe essere condannato a fino a 10 anni di carcere, tre anni di sorveglianza una volta scontata la pena e una multa fino a 250.000 dollari.

La risposta di Lufthansa: “La sicurezza è la nostra priorità”

In una nota ufficiale, Lufthansa ha confermato che il volo è stato deviato per motivi di sicurezza e ha ringraziato l’equipaggio per la gestione della crisi.

“La sicurezza e il benessere dei passeggeri e dell’equipaggio sono sempre la massima priorità”, ha dichiarato la compagnia tedesca. I passeggeri coinvolti sono stati assicurati in hotel e riprenotati su altri voli per proseguire il viaggio verso la Germania.

Curiosità: Perché ci sono ancora le posate di metallo in aereo?

Dopo l’11 settembre 2001, molte compagnie aeree hanno sostituito le posate in metallo con alternative in plastica o materiale biodegradabile, soprattutto in economy. Tuttavia, nei voli a lungo raggio e nelle classi superiori, è ancora comune l’utilizzo di posate di metallo, per motivi di comfort e immagine.

Nel caso del volo Lufthansa 431, l’aggressione è avvenuta dopo il servizio pasti, facendo pensare che la forchetta utilizzata fosse proprio una di quelle distribuite a bordo.

FAQ

Cosa è successo sul volo Lufthansa 431? Un passeggero ha aggredito due adolescenti con una forchetta, costringendo a un atterraggio d’emergenza a

Un passeggero ha aggredito due adolescenti con una forchetta, costringendo a un atterraggio d’emergenza a Boston.Chi è l’aggressore? Si tratta di Praneeth Kumar Usiripalli, 28 anni, cittadino indiano, negli USA con visto da studente scaduto.

Si tratta di Praneeth Kumar Usiripalli, 28 anni, cittadino indiano, negli USA con visto da studente scaduto. Quali accuse deve affrontare? È accusato di aggressione con arma pericolosa a bordo di un aereo, reato federale negli Stati Uniti.

È accusato di aggressione con arma pericolosa a bordo di un aereo, reato federale negli Stati Uniti. Ci sono stati feriti gravi? I due ragazzi colpiti hanno riportato ferite alla clavicola e alla testa, ma non sono in pericolo di vita.Cosa ha detto Lufthansa? La compagnia ha confermato l’accaduto e ha sottolineato che la sicurezza dei passeggeri è la priorità assoluta.

Lo sapevi che… ?

Secondo i dati della Federal Aviation Administration (FAA), nel 2024 sono stati segnalati oltre 2.000 casi di comportamenti indisciplinati a bordo di voli commerciali negli Stati Uniti. Nella maggior parte dei casi si tratta di episodi legati a rifiuti di seguire le istruzioni dell’equipaggio, ma in alcune situazioni si arriva anche ad aggressioni fisiche.