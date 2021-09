Bertolaso elogia Figliuolo

A partire da lunedì 20 settembre sarà somministrata la terza dose di vaccino anti Covid-19 ai soggetti immunocompromessi. La decisione è arrivata nel corso di una riunione a cui hanno partecipato il ministro della Salute Roberto Speranza e il Commissario per l’Emergenza, il generale Francesco Figliuolo.

“Le somministrazioni – ha reso noto la struttura commissariale – avverranno dal 20 settembre a partire dai soggetti immunocompromessi”.

A seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico scientifica dell’AIFA e del CTS, “è in corso da parte del ministero della Salute un confronto con i tecnici delle Regioni per la puntuale definizione della popolazione target. Saranno di conseguenza aggiornati i sistemi informatici per l’avvio delle somministrazioni su tutto il territorio nazionale. Verranno dunque rese disponibili dosi addizionali di vaccino a m-RNA (BioNTech/Pfizer e Moderna) per l’avvio delle somministrazioni”.

Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, a Stasera Italia, su Rete4, ha commentato: “Credo che grazie a questo lavoro di Figliuolo e di tutti per vaccinare il più possibile gli italiani il rischio di un nuovo lockdown sia davvero, da questo punto di vista, escluso”.

“La terza dose – ha spiegato Bertolaso – è importante perché serve ovviamente per risvegliare quelli che possono essere i processi immunitari che, come in tante altre malattie, possono anche perdere la memoria, quindi perdere la loro efficacia dopo qualche mese o qualche anno. E’ la procedura più sicura per garantire la copertura immunitaria a quelle che sono le categorie più a rischio”.

“Se la situazione, come speriamo, continuerà a restare tranquilla, e l’Italia sarà tutta o quasi tutta bianca, ritengo – ha conluso Bertolaso – che ci si fermerà con i richiami a certe categorie di persone. Se invece la situazione dovesse peggiorare penso che le autorità decideranno di estendere il richiamo anche a tutte le altre categorie”.