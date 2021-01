Terza ondata di Covid19, in Irlanda del Nord chiesto l’aiuto dell’esercito

Redazione di

20/01/2021

In Irlanda del Nord è stato deciso l’impiego dell’esercito nella lotta contro il Covid-19. Come spiegato su Belfastlive.co.uk, 100 «medici tecnici» saranno impiegati nell’ambito dell’accordo «Aiuti militari alle autorità civili (MACA». Fonti sostengono che questi medici saranno utilizzati soprattutto negli ospedali per assistere il personale sanitario civile sotto pressione. Il ministero della Salute non ha ancora confermato la notizia ma si è appreso che il ministro Robin Swann ha chiamato il ministero della Difesa per chiedere aiuto. La scorsa settimana, inoltre, il DUP (Partito Democratico Unionista) «ha esortato il ministro della Salute Robin Swan a richiedere al Governo le competenze mediche e logistiche dell’esercito mentre gli ospedali in tutta Irlanda del Nord continuano a lottare contro il picco della terza ondata dei casi del Covid-19». L’esercito è già stato utilizzato in Gran Bretagna per aiutare il servizio sanitario. Inoltre, come detto di recente dal ministro Robin Swann, si è già fatto ricorso ai militari per trasportare i pazienti negli ospedali in Inghilterra.

