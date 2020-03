Su Twitter l'hashtag è tendenza

Da ieri si segnalano disservizi e interruzioni alla rete e ai servizi di Tim. Secondo quanto riportato da Downdetector, che aggiorna le segnalazioni in tempo reale, i problemi si stanno riscontrando in tutte le principali città italiane. Infatti, come si nota dalla mappa, le aree in cui si stanno riscontrando i maggiori disservizi sono tutto il Nord Italia, la Toscana, l’Umbria e le città di Roma e Napoli.

Gli utenti hanno segnalato linee lente e, in alcuni casi, l’impossibilità di accedere ai servizi, come Tim Music. Dalle 18 di ieri, 10 marzo, il gruppo ha messo a disposizione su Twitter i profili di tre addetti all’assistenza clienti cui rivolgere domande e segnalare intoppi: @TIM4UGiulia, @TIM4UStefano e @TIM4UAlessio. Inoltre, sempre su Twitter, è di tendenza l’hashtag #timdown.

Tim, in una nota, ha precisato che la rete mobile funziona perfettamente e con volumi superiori rispetto ai giorni scorsi. I problemi, verificatisi nella mattinata di oggi, hanno interessato soltanto la fruizione di alcune applicazioni e il web a causa di un guasto sulla rete estera in via di ripristino.

Tuttavia, vista l’emergenza coronavirus, in molti sui social media hanno dato la colpa all’incremento dell’uso del telelavoro per via della chiusura delle scuole e degli uffici per l’emergenza coronavirus ma graypixel ha affermato: «No, non è il telelavoro, da quanto si sa, fra le varie TLC è un guasto ai DNS. Motivo per cui alcuni operatori virtuali che si appoggiano su Tim non stanno avendo problemi in questo momento». Poi, lo stesso utente ha aggiunto: «Tutti i lavoratori delle compagnie telefoniche, come quelle degli altri servizi stanno davvero facendo di tutto perché ci siano meno disagi possibili e non è facile, ve lo assicuro, con i ranghi ridotti». Graypixel ha poi scritto: «In questo momento è triste si insulti qualsiasi azienda per un disservizio, si insultano i lavoratori e i tecnici di quelle aziende che in questi giorni continuano a uscire», facendo riferimento agli spostamenti per motivi di lavoro.