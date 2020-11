È successo a Torino

I negazionisti del Covid-19 stanno esagerando sempre di più, rimediando anche figuracce e denunce come successo a Torino.

Repubblica, infatti, ha raccontato che, a fine ottobre, nel capoluogo piemontese, un’ambulanza, che stava andando a prendere un paziente positivo al Covid-19 per portarlo in ospedale, è stata seguita da un Suv dal quale, una volta giunti a destinazione, sono scese due persone.

Uno dei due aveva uno smartphone in mano per riprendere la scena, un altro accusava l’equipaggio di andare in giro in città, senza nessuno a bordo, con il solo obiettivo di creare panico tra la gente.

I soccorritori, che si erano resi conto di essere seguiti, hanno avvertito la centrale del 118 che ha allertato la Polizia. Gli agenti hanno così identificato i due negazionisti e quanto successo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Torino.

I soccorritori così hanno potuto fare il loro importantissimo lavoro senza intoppi e soprattutto senza stupidi.