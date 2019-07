Tempo stabile e temperature in costante rialzo almeno fino a martedì. Lo schema delle previsioni del tempo parla di caldo persistente anche nei giorni a seguire. Ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni

DOMENICA 21 LUGLIO Al Nord tempo nel complesso stabile e ampiamente soleggiato pur con qualche isolato temporale diurno lungo l’arco alpino. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35. Al Centro giornata all’insegna del bel tempo, con al più qualche innocuo cumulo diurno sui rilievi appenninici. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35. Al Sud l’anticiclone rinnova condizioni generali di bel tempo, salvo innocui addensamenti cumuliformi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Temperature in lieve rialzo, massime tra 29 e 34.

LUNEDI’ 22 LUGLIO Al Nord il rinforzo dell’anticiclone subtropicale rinnova cieli sereni o al più velati nonché caldo in aumento. Temperature in ulteriore ascesa, massime tra 31 e 36. Al Centro giornata calda e all’insegna di un ampio soleggiamento, con al più qualche cumulo in Appennino e locali velature. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37. Al Sud cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, in un contesto termico leggermente superiore alla norma. Temperature in lieve rialzo, massime tra 30 e 35.

MARTEDI’ 23 LUGLIO Al Nord l’anticiclone subtropicale rinnova tempo stabile, ben soleggiato, salvo velature di passaggio, e clima caldo. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 32 e 37. Al Centro giornata calda e all’insegna del bel tempo ovunque, con al più qualche cumulo in Appennino e locali velature. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38. Al Sud cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo sparuti cumuli in Appennino; clima caldo. Temperature in ulteriore lieve rialzo, massime tra 31 e 36.