Dramma vicino Roma

Dramma ieri sera, domenica 10 marzo, a Torrimpietra, frazione del comune di Fiumicino, vicino Roma.

Un uomo pachistano di 45 anni, che stava effettuando delle consegne di kebab a domicilio, è stato investito dalla sua stessa auto che aveva parcheggiato in pendenza, probabilmente senza aver inserito il freno a mano. La tragedia è avvenuta intorno alle 22. Inutili i soccorsi.

L’uomo, dopo aver consegnato il cibo, scendendo dalla casa del cliente, si è accorto che l’auto stava scivolando giù, in discesa. Ha provato a salire in corsa per bloccarla ma è finito investito ed è morto sul colpo.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e confermare la sfortunata dinamica.