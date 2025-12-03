Un intervento di routine si trasforma in tragedia in un cantiere del Padovano

Una mattina come tante, un intervento considerato ordinario, e un cantiere che in pochi istanti si è trasformato nell’ennesimo luogo di morte sul lavoro. Mercoledì 3 dicembre, alle prime ore del giorno, a Ponte San Nicolò, alle porte di Padova, Nicola Pagan, operaio 58enne residente a Piove di Sacco, è deceduto dopo essere stato travolto da una massa di terra all’interno di uno scavo.

La vittima era dipendente della ditta Romanato Scavi, con sede a Brugine, impegnata in un intervento per la posa di tubature dell’acqua e il rifacimento delle fognature in via Primo Levi. Secondo la prima ricostruzione, Pagan si trovava all’interno di uno scavo quando il terreno, smosso poco prima dalle operazioni con i mezzi, ha improvvisamente ceduto, schiacciandolo dalla vita in giù. A dare l’allarme sono stati i colleghi, che si sono precipitati per liberarlo nel tentativo disperato di aiutarlo.

I soccorsi immediati e il malore improvviso

Sul posto è arrivato rapidamente il personale del 118, che ha tentato a lungo di rianimare l’uomo. Ma ogni sforzo si è rivelato inutile: Nicola Pagan è morto poco dopo. Secondo quanto riferito, il 58enne potrebbe aver accusato un malore subito dopo essere stato travolto dal materiale appena rimosso. La dinamica esatta è al centro di una ricostruzione dettagliata da parte degli inquirenti. Nel cantiere era presente anche un operatore alla guida di una ruspa, che – secondo le prime informazioni – potrebbe a sua volta aver avuto un malore proprio nel momento dell’incidente. Questa circostanza è una delle piste che gli investigatori stanno analizzando con attenzione.

Cantiere sotto sequestro e inchiesta per omicidio colposo

Subito dopo la tragedia, l’area è stata posta sotto sequestro. La Procura della Repubblica di Padova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, come avviene in tutti i casi di incidenti mortali sul lavoro.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale e i tecnici dello Spisal dell’Azienda Ulss 6 Euganea, incaricati di verificare:

le condizioni operative del cantiere;

le procedure di sicurezza adottate;

l’eventuale presenza di criticità strutturali nello scavo;

e ogni altro elemento che possa chiarire se l’incidente fosse evitabile.

È stata inoltre disposta l’autopsia sulla salma di Nicola Pagan, indispensabile per stabilire se la morte sia sopraggiunta a causa del trauma, del malore o di una combinazione dei due fattori.

Nicola Pagan: un lavoratore esperto, colpito mentre svolgeva il suo lavoro

La vittima, 58 anni, era un operaio esperto. Viveva a Piove di Sacco e da anni lavorava nel settore degli scavi e delle opere di sottoservizi. Una professionalità costruita con esperienza sul campo che, purtroppo, non è bastata a proteggerlo da un cedimento improvviso del terreno.

Lo sapevi che…?

Gli incidenti legati al cedimento del terreno negli scavi rappresentano una delle cause più gravi e frequenti negli interventi di posa tubazioni. Il rischio aumenta quando:

il materiale è stato rimosso da poco;

non sono presenti armature o protezioni laterali;

il suolo è reso instabile da pioggia o vibrazioni dei mezzi.

Per questo motivo, le normative italiane richiedono valutazioni dettagliate e misure di messa in sicurezza in ogni fase dello scavo.

Domande frequenti (FAQ)

Il cedimento del terreno negli scavi è frequente? Può accadere, soprattutto in scavi profondi o in terreni instabili. È una delle cause principali degli incidenti mortali in cantiere.

Può accadere, soprattutto in scavi profondi o in terreni instabili. È una delle cause principali degli incidenti mortali in cantiere. Perché il cantiere è stato sequestrato? Per permettere a Procura, Carabinieri e Spisal di ricostruire con precisione l’accaduto ed evitare modifiche accidentali alla scena.

Per permettere a Procura, Carabinieri e Spisal di ricostruire con precisione l’accaduto ed evitare modifiche accidentali alla scena. Cosa deve stabilire l’autopsia? Se la morte è stata causata dal cedimento della terra, da un malore, o da una combinazione dei due fattori.

Se la morte è stata causata dal cedimento della terra, da un malore, o da una combinazione dei due fattori. Perché è stata aperta un’indagine per omicidio colposo? È la procedura prevista in caso di morte sul lavoro per verificare eventuali responsabilità.

È la procedura prevista in caso di morte sul lavoro per verificare eventuali responsabilità. Chi conduce le verifiche sulla sicurezza? Lo Spisal dell’Ulss 6 Euganea, insieme ai Carabinieri e alla Procura di Padova.

Foto: Padova Today.