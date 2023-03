In provincia di Napoli

La morte della professoressa Iolanda Gentile, insegnante di matematica di 51 anni presso il Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ha lasciato la sua famiglia (marito e quattro figli), colleghi e alunni in lutto. La donna è deceduta dopo aver subito un intervento chirurgico considerato di routine presso una clinica privata nella vicina città di Torre del Greco.

Dalle prime ricostruzioni dei fatti, durante l’intervento chirurgico sono emerse alcune complicazioni che hanno portato alla decisione di trasferire Iolanda Gentile dalla clinica all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove purtroppo la 51enne insegnante di matematica residente a Trecase è deceduta. Dopo la morte dell’insegnante, i suoi familiari hanno presentato una denuncia alle autorità competenti.

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha avviato un’inchiesta per fare piena luce sulla vicenda e accertare eventuali negligenze del personale sanitario della clinica dove è stato eseguito l’intervento sulla 51enne. Come da prassi in casi come questi, nei prossimi giorni sarà eseguita un’autopsia sul corpo di Iolanda Gentile per determinare con precisione le cause del decesso.