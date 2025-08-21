Dramma in provincia di Brescia

Una donna di 64 anni ha perso la vita in un tragico incidente a Verolavecchia, finendo in un canale con il suo monopattino elettrico. Le autorità indagano per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Nel primo pomeriggio di oggi, 21 agosto, un tragico evento ha scosso Verolavecchia, in provincia di Brescia. Una donna di 64 anni è stata trovata senza vita in un canale lungo via Trento, accanto al suo monopattino elettrico. L’allarme, scattato poco prima delle 14:00, ha attivato un’immediata risposta da parte dei soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri di Verolanuova, la donna stava percorrendo via Trento in direzione di Verolanuova quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del suo monopattino elettrico. Il mezzo è finito fuori strada, precipitando in un canale con un livello d’acqua di circa 80 centimetri. Nonostante la profondità limitata, la donna non è riuscita a riemergere, perdendo la vita. Al momento, le autorità escludono il coinvolgimento di altri veicoli nell’incidente, ma le indagini sono in corso per chiarire se si sia trattato di un malore, di una distrazione o di un guasto tecnico del monopattino.

L’intervento dei soccorsi

L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) ha ricevuto la segnalazione alle 13:58, attivando immediatamente il codice rosso. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza, un’automedica e una pattuglia dei carabinieri di Verolanuova. I soccorritori hanno recuperato il corpo della donna, ma i tentativi di rianimazione sono risultati vani.

Le indagini in corso

I carabinieri stanno conducendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, si considera la possibilità che la donna abbia accusato un malore improvviso, che abbia perso l’equilibrio a causa di un’irregolarità del terreno o che il monopattino abbia subito un problema tecnico. È stata disposta un’autopsia per determinare le cause del decesso e verificare se fattori come condizioni di salute pregresse possano aver contribuito alla tragedia. Il monopattino è stato sequestrato per ulteriori analisi tecniche.