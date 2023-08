A Rovereto

Una donna di sessant’anni ha perso la vita in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate da uno straniero senza fissa dimora, di circa 40 anni, che era già noto alle forze dell’ordine. L’aggressione è avvenuta ieri, verso le 22.30, in un parco a Rovereto, in provincia di Trento. Attualmente, i carabinieri, sotto il coordinamento della Procura, stanno svolgendo gli accertamenti necessari per fare luce sulla tragica vicenda.

L’aggressione è stata scoperta da alcuni inquilini di un condominio vicino, i quali hanno udito le grida della donna e, guardando dalle finestre, hanno visto la vittima a terra con i pantaloni abbassati (quindi, l’ipotesi è un tentativo di violenza sessuale culminato col delitto) e l’aggressore sopra di lei, colpirla ripetutamente in volto. L’uomo è riuscito a fuggire inizialmente, ma è stato prontamente fermato poco dopo dai carabinieri. Al momento, l’aggressore è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

L’identità della donna e il motivo dell’aggressione non sono ancora stati resi pubblici, ma le indagini sono in corso per stabilire le circostanze esatte dell’attacco e per far giustizia per la vittima e i suoi cari.