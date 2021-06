È successo in provincia di Treviso

Una donna di 35 anni, che si era recata in un parco sulle rive del Piave per prendere il sole, è stata trovata uccisa, con colpi d’arma da taglio. L’omicidio è avvenuto stamattina, a Moriago della Battaglia, in provincia di Treviso.

In queste ore un uomo si trova nella caserma dei carabinieri di Valdobbiadene, sottoposto ad accertamenti in relazione all’omicidio.

Si tratta di un 30enne che si è recato spontaneamente alla stazione dell’Arma. L’uomo abita nella zona e non risulta noto alle forze dell’ordine. Al momento non si conosce il movente dell’omicidio.

Il corpo della donna è stato rinvenuto da un passante, un escursionista, nel parco dell’Isola dei Morti, a Moriago.

Gli inquirenti stanno seguendo tutte le piste. Il corpo, trovato verso le 13 vicino a un lettino da spiaggia, presentava numerose ferite da taglio.